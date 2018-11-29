Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе. Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Как отметил президент США, он "решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу". Такое решение Трамп принял после изучения доклада по инциденту в Керченском проливе.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится.