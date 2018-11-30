МИД РФ назвал причину отмены встречи Трампа с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу назвала реальную причину отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Захарова предположила, с какой целью ввел военное положение Порошенко

По ее словам, основной причиной, из-за которой глава Вашингтона отменил предстоящую встречу с российским лидером, стала внутриполитическая ситуация в Соединенных штатах Америки.

"Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, ранее ожидалось, что лидеры двух стран проведут двухчасовую встречу на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.