Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты

Ксения Собчак в среду, 18 октября, сделала серьезное заявление. Телеведущая объявила о своем решении стать кандидатом в президенты России и принять участие в президентских выборах в 2018 году.

Ксения Анатольевна подтвердила, что недавно у нее состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Точную дату в интервью телеканалу "Дождь" Собчак не назвала.

По словам Собчак, она рассказала Путину о своих планах участвовать в президентских выборах, он ответил, "что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность". По ее мнению, ему это решение не понравилось.

Несколько собеседников из окружения Ксении Собчак рассказали "Дождю", что во время предвыборной кампании ее консультантами станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Пресс-службу предвыборного штаба Собчак возглавит журналист и бывшая ведущая телеканала Ксения Чудинова.

Собчак запустила предвыборный сайт и YouTube-канал, на котором опубликовала первое предвыборное видео.

Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Песков считает, что у Собчак есть шансы. Госдеп США комментировать решение Собчак не стал

«Собчак путает шоу-бизнес с политикой!» - считает Лимонов.