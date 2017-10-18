Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом говорится в ее письме, текст которого публикуют "Ведомости".

"За пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне", - отмечает Собчак. Ксения считает, что ее выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак сегодня вечером сделает «самое ожидаемое заявление». Слухи о том, что Ксения Собчак собирается стать кандидатом на выборах президента РФ, муссируются несколько недель. О том, что телеведущая Ксения Собчак готовится стать кандидатом в президенты России и ищет руководителя своего предвыборного штаба, передала радиостанция Би-би-си.