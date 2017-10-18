Собчак сегодня вечером сделает «самое ожидаемое заявление»
18 октября 2017, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак сегодня вечером сделает «самое ожидаемое заявление». О том, что Собчак впервые даст однозначный ответ на вопрос, который задают ей уже несколько недель, - объявил телеканал «Дождь».
Слухи о том, что Ксения Собчак собирается стать кандидатом на выборах президента РФ, муссируются несколько недель.
Сама телеведущая до сих пор не подтверждает, но и не отрицает свое участие в президентских выборах. только говорит, что ей это «все интересно». «Интрига затянулась до неприличия», - пишут в комментариях к анонсу «Дождя».
Недавно появлялись сообщения о встрече Ксении Собчак с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер был членом команды отца телеведущей Анатолия Собчака, который был первым мэром Петербурга.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать встречу.