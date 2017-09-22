В сети обсуждают, станет ли Ксения Собчак кандидатом на пост президента РФ

О том, что телеведущая Ксения Собчак готовится стать кандидатом в президенты России и ищет руководителя своего предвыборного штаба, передала радиостанция Би-би-си.

По данным Би-би-си, Сочбак уже обращалась с предложениями возглавить ее предвыборный штаб к гендиректору "Дождя" Наталье Синдеевой, бывшему главреду этого телеканала Михаилу Зыгарю, создателю фонда "Спид.Центр»"Антону Красовскому, руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Но все они отказались возглавить предвыбрный штаб Собчак.

О том, что телеведущая Ксения Собчак готовится к предвыборной компании писали СМИ со ссылкой на "Ведомости".

На днях Собчак предупредила: "Дорогие друзья! У меня НЕТ телеграмм канала,и все сообщения кроме тех,которые вы видите в моем официальном Инстаграмме, Фейсбуке и твиттере-фейк. Не ведитесь на провокации". (Орфография сохранена)

СМИ писали, что в администрации президента РФ выбирают женщину, которая могла бы стать соперником Владимира Путина на выборах в 2018 году, и идеальный вариант — Ксения Собчак. По словам Ксении Собчак, никакие издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от неё Владимир Путин рассказал, как он отнесется, если Ксения Собчак станет кандидатом на главный государственный пост.