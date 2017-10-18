Песков считает, что у Собчак есть шансы, но начинать придется с нуля

Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков считает, что Ксения имеет достаточное образование. Если Собчак собирается заниматься политикой, то ей, "безусловно, придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция", — сказал Песков в эфире телеканала "Дождь".

Песков отметил, что не знает политических убеждений Собчак. Пресс-секретарь считает, что к вопросу о возможном выдвижении на пост главы государства телеведущей Ксении Собчак нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству.

Как стало известно, журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ.