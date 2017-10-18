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«Собчак путает шоу-бизнес с политикой!»

18 октября 2017, 20:33 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Собчак путает шоу-бизнес с политикой!»
Krasula.pp.ua

Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на выборах президента России.    

Бывшая телеведущая сообщила, что выборы надо использовать для публичного обсуждения недостатков власти. Похоже, что у оппозиции недостатков просто и быть не может!

Однако, если внимательно всмотреться в лицо иных представительниц такой вот оппозиции (есть такое древнее занятие), то можно обнаружить много чего...

Вопрос: «А ведь принято считать, что человек с возрастом становится немного умнее ?»

 

Эдуард Лимонов, писатель, публицист:

«Это какой-то ужас!»

- Да, я слышал, что Собчак объявила, что будет выставлять свою кандидатуру в президенты... Это какой-то ужас! Идиотка, что тут еще можно сказать...  

Связываю ли я ее нынешнее решение с тем, что она недавно брала интервью у Путина? Ну и что тут такого? Она и у меня брала интервью, причем дважды...   

Да, она обещала возглавить «революцию норок» или что-то подобное - да хрена ей лысого, а не революцию!

Все это просто смешно, этой женщине постоянно нужно внимание к себе. Да у нее просто мания величия!   

Какой процент она наберет? Вы сначала спросите, допустят ли ее до выборов, зарегистрирует ли ее Центральная избирательная комиссия!

Ей же нужно собрать огромное количество подписей, а на этом пути обычно тормозят либо неугодных кандидатов, либо тех, кто собой просто позорит выборы.

Имеется множество способов, например, подписи могут легко признать недействительными, то есть у ЦИК огромное меню всевозможных трюков.

Ну да, Собчак говорит, что выборы надо использовать для публичного обсуждения недостатков нашей власти... Ну и что?

Я считаю, что интеллект Собчак находится где-то на уровне выпускника школы рабочей молодежи, - и это мое глубокое мнение!

Собчак просто зарвалась, она путает шоу-бизнес с политикой! Политика - это все-таки не шоу-бизнес, и даже очень известный человек не должен принимать себя за политика...

Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»:

«Ее прекрасные белые голые ноги обрастут мехом!»

- Что ж, это очень хорошее и правильное решение. В наших президентских кампаниях и на выборах было много кукол, дураков и прочих набитых истуканов.

Но никогда не было куртизанок. Не было женщин, для которых сексуальное поведение в обществе является средством зарабатывать деньги...

И вот, наконец, сбылась моя мечта - теперь Ксения Анатольевна Собчак со своими красивыми голыми ногами выйдет на избирательный марафон и будет танцевать на канате!

Если помните, на Болотной площади она говорила, что возглавит так называемую революцию норок и будет танцевать с голыми ногами и в норковой шубе.

Правда, я подозреваю, что за то время, пока штаб будет готовить Собчак к выборам, ее прекрасные белые голые ноги обрастут мехом, и вся она станет как норка, то есть с головы до ног покроется легким пушком.

И впервые в нашей выборной кампании будет участвовать, с одной стороны — человек, а с другой - пушной зверь!..

Поэтому я хочу предупредить всех охотников, всех звероловов, которые охотятся на пушных зверей, чтобы они не трогали Ксению Анатольевну Собчак, потому что она уже сейчас занесена в Красную книгу!

 

 

 

 

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