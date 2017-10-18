Госдеп США комментировать решение Собчак не стал

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать решение телеведущей и журналиста Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России.

"У нас нет комментариев на эту тему", — заявили в Госдепе, передает РИА Новости.

"Аргументам недели" рассказали, что думают о решении Собчак, писатель и публицист Эдуард Лимонов и Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра" .

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.

Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.