Госдеп США комментировать решение Собчак не стал
18 октября 2017, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Госдепартамента США отказался комментировать решение телеведущей и журналиста Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России.
"У нас нет комментариев на эту тему", — заявили в Госдепе, передает РИА Новости.
"Аргументам недели" рассказали, что думают о решении Собчак, писатель и публицист Эдуард Лимонов и Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты "Завтра" .
Как сообщалось ранее, Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.
Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.