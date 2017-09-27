Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду, 27 сентября, провел закрытую встречу с кабинетом министров и сотрудниками краевого правительства и сообщил о своей отставке.

Источник рассказал, что Толоконский самостоятельно принял решение об отставке, - передает ТАСС.

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о кадровых переменах в Красноярском крае. Ранее сегодня СМИ "назначили" врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

40-летний Котюков - руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Ранее он занимал должность заместителя губернатора Красноярского края.

Владимир Путин направляет руководить регионами молодых. В Нижегородской области врио губернатора назначен 40-летний Глеб Никитин, врио главы региона 37-летний Дмитрий Азаров - в Самарской области. Путин принял отставку нижегородского губернатора Валерия Шанцева и самарского Николая Меркушкина.