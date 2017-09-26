Путин принял отставку Шанцева

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Шанцев написал заявление о досрочном уходе с должности главы региона по собственному желанию.

Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области».

Глеб Никитин назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области, - сообщила пресс-служба президента.

Отставку Шанцева прогнозировали. "Аргументы недели" писали, в каких регионах могут сменить губернаторов в ближайшее время и о кадровой перестановке в Самарской области. Накануне Владимир Путин сменил губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ирине Яровой прочат кресло губернатора Мурманской области.