Дмитрий Азаров назначен врио губернатора Самарской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области 25 сентября глава государства подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Самарской области».

Николай Меркушкин ранее написал заявление о досрочном прекращении полномочий губернатора. Путин принял отставку Меркушкина.

47-летний Азаров назначен временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области, - сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о назначении.

Согласно Указу президента РФ, Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Дмитрий Азаров занимал пост мэра Самары с 2010 по 2014 год. 25 сентября 2014 года по инициативе губернатора Николая Меркушкина, Азаров вступил в должность сенатора Совета Федерации от региона, сменив в Совфеде Константина Титова и сложив полномочия градоначальника.

На этой неделе могут начаться отставки губернаторов и глав регионов.