В каких регионах могут сменить губернаторов в ближайшее время

На этой неделе могут начаться отставки губернаторов и глав регионов. Кадровые изменения могут произойти в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, в Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях, в одном или двух субъектах на Северном Кавказе.

Три дня в Красноярске муссировались слухи об отставке главы региона Виктора Толоконского. Сегодня источники опровергли информацию о том, что красноярский губернатор написал заявление об уходе.

В последние годы представляется два варианта досрочной смены власти в регионах. Или объявляется увольнение глав субъектов по несколько в один день, или в течение недели- 10 дней ежедневно объявляется о досрочной отставке какого-либо губернатора, - пишет "Коммерсантъ".

Сами губернаторы и их пресс-секретари обычно предстоящие отставки опровергают до их объявления президентом РФ.

В прошлые разы отставки губернаторов проходили "пакетом".