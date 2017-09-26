Ирине Яровой прочат кресло губернатора Мурманской области

Полномочия губернатора Мурманской области Марины Ковтун истекают только через два года, в сентябре 2019. Но появились сообщения о смене главы региона. Губернатором Мурманской области может стать вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Издание FlashNord сообщило о готовящейся кадровой ротации в Мурманской области со ссылкой на источник в руководстве "Единой Россия" и на двух депутатов Госдумы. По словам одного из инсайдеров, с Яровой уже прошли консультации о возможной смене работы.

Несколько СМИ ранее назвали Мурманскую область в числе регионов, в которых в ближайшее время может смениться глава.

Сама Марина Ковтун 22 сентября заявила, что информация об ее отставке - фейковая, а фейки она не комментирует.

"Аргументы недели" писали в каких регионах могут сменить губернаторов в ближайшее время и о кадровой перестановке в Самарской области. В отставку подал Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азарова.