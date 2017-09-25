Путин уволил губернатора Самарской области

В понедельник, 25 сентября, в Кремле сделали важное заявление.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В тексте документа также уточняется, что политик принял решение уйти в отставку по собственному желанию.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Кремля, врио главы региона назначен Дмитрий Азаров, который будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, которое будет избрано главой Самарской области.