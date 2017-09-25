Путин уволил губернатора Самарской области
25 сентября 2017, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 25 сентября, в Кремле сделали важное заявление.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В тексте документа также уточняется, что политик принял решение уйти в отставку по собственному желанию.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Кремля, врио главы региона назначен Дмитрий Азаров, который будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, которое будет избрано главой Самарской области.