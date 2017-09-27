Сегодня стало известно имя нового губернатора Красноярского края. Сообщения об отставке Виктора Толоконского активно обсуждались с понедельника. Но администрация главы региона отставку Толоконского не подтверждала.

Сегодня РБК со ссылкой на свой источники сообщает, что место Виктора Толоконского займет руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. 40-летний Котюков анее занимал должность заместителя губернатора Красноярского края.

Как передали красноярские телеканалы, Виктор Толоконский уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.

Михаил Котюков - уроженец Красноярска, окончил Красноярский госуниверситет по специальности «финансы и кредит».

Владимир Путин направляет управлять в регионы. молодых. В Нижегородской области врио губернатора назначен 40-летний Глеб Никитин , врио главы региона 37-летний Дмитрий Азаров - в Самарской обоасти.