Врио губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин

Глеб Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Президент РФ Владимир Путин 26 сентября принял досрочную отставку Валерия Шанцева. Путин провёл рабочую встречу с Никитиным, в ходе которой информировал о назначении.

Глава государства подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области». Шанцев написал заявление по собственному желанию.

Глеб Никитин назначен врио обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Нижегородской области, сообщила пресс-служба президента РФ.

Глеб Никитин 1977 года рождения - уроженец Санкт-Петербурга. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, СПГУ по специальности «Юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Никитин - кандидат экономических наук.

В 2013 году был назначен первым замглавы Минпромторга РФ. Глеб Никитин входил в президентский кадровый резерв.