После гибели Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова. Сотрудники СК намерены дать оценку оперативности оказания актеру медицинской помощи.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Марьянову было 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с артистом состоится в Доме кино в среду.

В Минздраве Подмосковья утверждают, что близкие актера сами отменили вызов.

Хотя с момента смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло еще совсем мало времени, российские СМИ уже пытаются вычислить, как пройдет раздел его наследства.