В СМИ появилась информация о причине смерти актера Дмитрия Марьянова

В СМИ минувшей ночью появилась информация о причине смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова.

Согласно предварительным данным, артист скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба. Друзья Марьянова отметили, что мужчина потерял сознание в автомобиле, который вез его в больницу, передает телеканал "360".

Уточняется, что врачи в сопровождении сотрудников полиции оперативно доставили актера в ближайшее медицинское учреждение, однако врачи ничем не смогли помочь. Дмитрию Марьянову было всего 47 лет.