По информации СМИ, умер российский актер Дмитрий Марьянов

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. По предварительной информации, актер почувствовал себя плохо, друзья вызвали медиков, но до больницы Марьянова не довезли.

Причина смерти пока не ясна, сообщает РЕН-ТВ. Марьянову было 47 лет.

Дмитрий Марьянов известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино. С 1994 года актер выступал в составе труппы театра "Ленком". Принимал участие в шоу "Ледниковый период", вел передачу "Катастрофы недели" на ТВ-6.