На наследство Дмитрия Марьянова могут претендовать три человека

Хотя с момента смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло еще совсем мало времени, российские СМИ уже пытаются вычислить, как пройдет раздел его наследства. Состояние осталось немалое.

Это квартира на Хорошевском шоссе, стоимость которой оценивается в 45 млн. рублей. Помимо того, в его собственности находится дом на шоссе Новорижское, с ценой в 90 млн. рублей, а также накопления в банках, размер которых точно неизвестен.

По закону, жена и дети равны в правах на унаследование имущества. Скорее всего, родственники разойдутся без скандала, получив свои доли после преждевременной смерти Дмитрия Марьянова.

В 2015 году актер узаконил отношения с психологом из Харькова Ксенией Бик, родившей ему дочь. А еще у артиста есть сын Даниил, матерью которого является модель и танцовщица Ольга Аносова.