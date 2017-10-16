Представители министерства здравоохранения Московской области прокомментировали вызов "скорой помощи" актеру Дмитрию Марьянову. СМИ писали, что "скорая" не приехала из-за загруженности, и друзья на своей машине повезли актера в больницу.

Минздрав провел служебную проверку. В результатам проверки установлено, что вызов в воскресенье, 15 октября, поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов бригады "скорой", сообщив, что сами на своем автомобиле привезут Марьянова в больницу.

"По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно", - цитирует пресс-службу подмосковного минздрава ТАСС.

Росздравнадзор проверит "скорую помощь" в Лобне после смерти актёра Марьянова.