Росздравнадзор проверит информацию о том, что в Подмосковье "скорая помощь" не смогла из-за загруженности приехать на вызов к актёру театра и кино Дмитрию Марьянову, которому стало вчера плохо, и он умер.

Известный актёр Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября, в возрасте 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.

Из СМИ стало известно, что Марьянов отдыхал с друзьями в Подмосковье на даче. Ему стало плохо. Друзья актёра вызвали "скорую помощь" из города Лобня. Но медики отказались приехать из-за, как пишут разные издания, или из-за многочисленных вызовов, или из-за технических проблем.

Тогда друзья отвезли актёра в больницу на своей машине в сопровождении полиции в больницу, - сообщает Лайф. Но было уже поздно. Врачи оказались бессильны. Росздравнадзор проверяет эту информацию.

Роль восьмиклассника Алика по фамилии Радуга на долгие годы стала визитной карточкой Дмитрия Марьянова. Затем были фильмы «Смеситель», «Боец», «Карамболь», «День радио» – всего на счету актёра около 80 ролей в кино. Среди новинок – комедия «Норвег», где он сыграл полицейского без прикрас, и сериал «Культ», который недавно был показан по ТВ.

Читайте интервью Дмитрия Марьянова в "Аргументах недели".