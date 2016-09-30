Силуанов пообещал: Серьезного повышения налогов в России не будет

Российские правительство не планирует значительных изменений налоговой системы. Министров финансов России Антон Силуанов пообещал в ходе Форума "Сочи-2016", что серьезного повышения налогов в России не будет.

По словам главы Минфина, будет вестись работа по повышению доходов. "Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий не планируется", - цитирует Силуанова ТАСС. Он отметил, что в этом году налоговая служба хорошо сработала в части собираемости. По данным Минфина, собираемость алкогольных акцизов выросла на 30%.

"Задачи на следующий год - улучшить администрирование страховых и таможенных сборов", - сообщил министр Силуанов.

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