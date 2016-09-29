В России хотят повысить единый налог для малого бизнеса на 14,7 процентов

Новый законопроект разработало Министерство финансов РФ. Законодательная инициатива предполагает постепенное увеличение с 2017 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для предприятий малого бизнеса.

Чтобы увеличить ЕНВД, в министерстве предлагают увеличить коэффициент-дефлятор, от которого зависит итоговая ставка по налогу. В 2016 году коэффициент оставался на уровне 2015 года и составлял 1,798. Теперь предлагается увеличить его до 1,891 в 2017 году, затем, в 2018 году – до1,982, и г 2019 году этот коэффициент будет равен - 2,063, то есть налго поднимется на 14,7%, передает ТАСС.

ЕНВД заменяет для владельцев малого бизнеса уплату почти всех других налогов, но его разрешено применять только в определенных сферах (розничная торговля, общепит, бытовые, ветеринарные услуги и т.д.). В России ЕНВД пользуются около 2,1 млн юридических лиц.