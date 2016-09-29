Минэкономразвития РФ предлагает в 2017 году снизить акциз на крепкий алкоголь и минимальную стоимость 0,5 бутылки водки.

Замглавы МЭР Олег Фомичев рассказал, что предложения снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 до 360 рублей, а минимальную стоимость бутылки водки — до 136 рублей направлены в Министерство финансов.

Фомичев пояснил, что за предыдущие три года резко сократились объемы легальных продаж всей алкогольной продукции, хотя объем потребления населением алкоголя практически не изменился.

Чиновники считают, что акциз следует снизить для того, чтобы легальная торговля спиртным поднялась.

"Будет правильным акциз снизить для того, чтобы начать переводить торговлю из тени в легальное русло, и при этом улучшать качество потребляемой продукции и собираемость акцизов", - подчеркнул замминистра.

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