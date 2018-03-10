"Современник" разбирается с инцидентом с Ефремовым в самарском театре

Директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что в театре начали выяснять обстоятельства неприятной ситуации с актером Михаилом Ефремовым на гастролях в городе Самаре. Жена Ефремова высказалась о скандале вокруг спектакля в Самаре

Попов созванивался с руководителями культуры Самарской области. Чтобы принять взвешенное решение, нужно хорошенько разобраться в том, что произошло на гастролях, "а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами", - отметил он РИА Новости.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов считает выходку Михаила Ефремова безобразной. Он выразил надежду, "что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой".

Как сообщалось ранее, самарская публика вместо долгожданного спектакля столичного театра "Современник" вынуждена была лицезреть шоу пьяного артиста. Устроил его любимец публики Михаил Ефремов.

Михаил Ефремов – советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий. Заслуженный актер Российской Федерации. Родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Является актером в третьем поколении. Его отец – Олег Ефремов, мать – актриса "Современника" Алла Покровская, дед – оперный режиссер Борис Покровский.