Галина Волчек отказалась комментировать скандал с Ефремовым в Самаре
10 марта 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек отказалась комментировать скандал с актером Михаилом Ефремовым в Самаре, который активно обсуждают в сетях и СМИ.
Сообщения о том, что спектакли с участием Михаила Ефремова начался с опозданием, и актер вышел на сцену пьяным, нецензурно выражался, поделились в сети самарские театралы.
Чиновник, отвечающий за культуру в Самаре, Сергей Филиппов присутствовал 7 марта на спектакле театра "Современник" с участием Ефремова в Самарском театре оперы и балета. Сергей Филиппов на своей странице в Facebook написал, что считает выходку Ефремова "безобразной" и ждёт извинений от руководства "Современника" перед самарскими театралами.
Радиостанции "Говорит Москва" удалось связаться с помощницей Галины Волчек. "Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии", - сказала помощник худрука.
Сам Ефремов в беседе с "Говорит Москва" опроверг информацию о том, что он якобы пьяным играл спектакль. "Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют", - сказал актёр. Ефремов считает, что самарская публика не поняла задумку автора постановки.
Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал сегодня разобраться с ситуацией.
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