Галина Волчек отказалась комментировать скандал с Ефремовым в Самаре

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек отказалась комментировать скандал с актером Михаилом Ефремовым в Самаре, который активно обсуждают в сетях и СМИ. В Самаре ждут извинений от "Современника" за "безобразную" выходку Евремова

Сообщения о том, что спектакли с участием Михаила Ефремова начался с опозданием, и актер вышел на сцену пьяным, нецензурно выражался, поделились в сети самарские театралы.

Чиновник, отвечающий за культуру в Самаре, Сергей Филиппов присутствовал 7 марта на спектакле театра "Современник" с участием Ефремова в Самарском театре оперы и балета. Сергей Филиппов на своей странице в Facebook написал, что считает выходку Ефремова "безобразной" и ждёт извинений от руководства "Современника" перед самарскими театралами.

Радиостанции "Говорит Москва" удалось связаться с помощницей Галины Волчек. "Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии", - сказала помощник худрука.

Сам Ефремов в беседе с "Говорит Москва" опроверг информацию о том, что он якобы пьяным играл спектакль. "Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют", - сказал актёр. Ефремов считает, что самарская публика не поняла задумку автора постановки.

Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал сегодня разобраться с ситуацией.