Пьяный Михаил Ефремов устроил шоу с нецензурной бранью на спектакле

Самарская публика вместо долгожданного спектакля столичного театра «Современник» вынуждены были лицезреть шоу пьяного артиста. Устроил его любимец публики Михаил Ефремов.

Началось с того, что спектакль по пьесе нобелевского лауреата Гарольда Пинтера «Не становись чужим» задержали на 35 минут. Ждали Ефремова. Когда актер объявился, оказалось, что он пьян. Об этом рассказывают зрители. «Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», - негодует на своей странице в социальной сети актриса Самарского академического театра драмы Алла Коровкина, которая так же была среди зрителей спектакля.

Часть зрителей не стала терпеть неуважения актера и покинули зрительный зал. «Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться, - возмущается Алла Коровкина. Кстати, билеты на спектакль стоили от 4000 до 7000 рублей, сообщает samara.kp.ru