Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов не по слухам знает об инциденте во время спектакля театра "Современник" с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова, который произошел 7 марта в Самарском театре оперы и балета. Директор "Современника" сегодня разберется с ситуацией с Михаилом Ефремов

Филиппов на спектакле был как обычный зритель. Самарские театралы описали ситуацию с Ефремовым в соцсетях, рассказав, что спектакль был задержан на полчаса, пьяный Ефремов со сцены нецензурно обругал зрителя, который сделал ему замечание, что не слышно.

Вот как прокомментировал самарский чиновник: "О недавнем спектакле с участием Михаила Ефремова. Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной."

Филиппов выразил надежду, "что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой".

"Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Следующий спектакль, «Пять вечеров», показал, что театр уважение заслуживает. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, даже в депутатском статусе", - написал глава регионального минкульта в соцсети .