Популярный актер и блогер Станислав Садальский высказался об инциденте на спектакле "Современника в Самаре. Спектакль с участием Михаила Ефремова начался с опозданием, и актер вышел на сцену пьяным.

Об этом поделились в сети самарские театралы. "Как же СМИ любит смаковать небылицы...Не могут простить артисту смелости с выступлением «Гражданин-поэт». Ефремов не выходил на сцену пьяным. Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой", - написал Садальский в соцсети. Он назвал пьесу Пинтера скучной и неактуальной, а Ефремова гениальным актером.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Михаил отметил, что "якобы" играл пьяным, а самарские ценители театра просто "не догоняют".