Известные артисты вспоминают Михаила Задорнова
10 ноября 2017, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Михаила Задорнова сегодня вспоминают известные артисты, писатели, коллеги, маевцы. Писатель-сатирик, философ, сценарист, драматург, телеведущий, президент фонда "Содружество" Михаил Задорнов скончался в Москве 9 ноября.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Задорнова.
Народный артист Евгений Петросян был не только коллегой Задорнова, они дружили. По признанию Петросяна "Аргументам недели", они познакомили очень давно и подружились. "Михаил Задорнов - это же огромнейшее, ярчайшее и редчайшее явление в искусстве, комедии, юморе", - заявил Петросян. "Мне его будет не хватать прежде всего душевно", - признался артист.
"Это был человек бесконечного таланта", - сказал о Задорнове Николай Лукинский - заслуженный артист России. Он еще год назад оказался на одном концерте с сатириком и заметил, что он сильно изменился внешне. "Очень жалко, что он ушел от нас, это такая большая потеря!" - говорит Лукинский.
Огорчены кончиной Михаила Задорнова телеведущая Регина Дубовицкая и Владимир Винокур.
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