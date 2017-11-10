Владимир Винокур не хочет верить, что не стало Михаила Задорнова
Регина Дубовицкая подтвердила, что сатирика не стало
10 ноября 2017, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист Владимир Винокур из СМИ сегодня узнал о смерти известного российского писателя-сатирика Михаила Задорнова. О кончине Михаила Николаевича Задорнова стало известно 10 ноября.
По признанию Винокура, он в это не верит, не хочет верить, - передает телеканал "ТВ Звезда".
Телеведущая Регина Дубовицкая сообщила Агентству городских новостей "Москва" о том, что Михаила Задорнова не стало. По признанию Дубовицкой, для нее информация о кончине сатирика стала неожиданной.
Михаил Задорнов лечился от онкологического заболевания. В 2016 году юморист объявил, что ему необходимо пройти курс лечения, и он вернется на сцену к своим зрителям.
Михаил Задорнов родился в 21 июля 1948 года в Юрмале в семье писателя. Окончил МАИ. В вузе создал студенческий театр.
Михаил Задорнов стал знаменит, выступая со своими авторскими юмористическими монологами на телевидении.