Владимир Винокур не хочет верить, что не стало Михаила Задорнова

Народный артист Владимир Винокур из СМИ сегодня узнал о смерти известного российского писателя-сатирика Михаила Задорнова. О кончине Михаила Николаевича Задорнова стало известно 10 ноября.

По признанию Винокура, он в это не верит, не хочет верить, - передает телеканал "ТВ Звезда".

Телеведущая Регина Дубовицкая сообщила Агентству городских новостей "Москва" о том, что Михаила Задорнова не стало. По признанию Дубовицкой, для нее информация о кончине сатирика стала неожиданной.

Михаил Задорнов лечился от онкологического заболевания. В 2016 году юморист объявил, что ему необходимо пройти курс лечения, и он вернется на сцену к своим зрителям.

Михаил Задорнов родился в 21 июля 1948 года в Юрмале в семье писателя. Окончил МАИ. В вузе создал студенческий театр.

Михаил Задорнов стал знаменит, выступая со своими авторскими юмористическими монологами на телевидении.