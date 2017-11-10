Регина Дубовицкая прокомментировала кончину Михаила Задорнова

Знаменитая телеведущая Регина Дубовицкая в пятницу, 10 ноября, прокомментировала кончину российского сатирика и юмориста Михаила Задорнова.

Женщина призналась, что сейчас у нее просто нет слов. Дубовицкая заметила, что Задорнов изо всех сил боролся со своим заболеванием, поэтому она надеялась, что все обойдется. По мнению телеведущей, юморист был талантливым во всем, а также являлся человеком, на которого всегда можно было положиться, передает издание "Известия".

Напомним, сегодня стало известно, что на 70-м году жизни после длительной болезни скончался Михаил Задорнов. В конце прошлого года артист перенес в Германии операцию, которая заметно улучшила его состояние.