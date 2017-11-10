Михаил Задорнов умер

Умер сатирик и писатель Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. О смерти Михаила Задорнова сообщил телеканал РЕН ТВ. Сатирик лечился от онкологического заболевания. Рак был диагностирован более года назад. О дате и месте прощания с Михаилом Задорновым будет сообщено позднее.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его отец был писателем.

В 1974 году Михаил Задорнов окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. В 1974—1978 годах работал в МАИ.

Писать он начал в 1974 году. В эти годы Михаил Задорнов создал стал режиссёром-постановщиком студенческого театра МАИ «Россия». В 80-е годы Задорнов работал заведующий отделом сатиры и юмора в журнале «Юность».

31 декабря 1991 года в 23:45 Задорнов выступал с предновогодним обращением к россиянам. Задорнов был одним из самых популярных российских сатириков. На его выступления всегда собирались поклонники.

Несколько дней настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков рассказал, что по просьбе родных Задорнова он соборовал Михаила Николаевича.