Смерть Задорнова шокировала писателей Крыма

На 70-м году жизни скончался российский писатель-сатирик, юморист Михаил ЗАДОРНОВ. В Крыму смерть ЗАДОРНОВА назвали большой потерей для всего литературного сообщества.

По словам члена Союза писателей Крыма, члена клуба фантастов РК Ариоллы МИЛОДАН, Михаил ЗАДОРНОВ очень любил Крым и посещал полуостров не только с концертами, но и ради частных путешествий.

«Все наше общество со смертью ЗАДОРНОВА потеряло человека неординарного ума и острого языка. Именно он формировал мировоззрение русского народа в 90-е годы. Помогал людям поверить в себя и страну. Мы все скорбим», – рассказала «Аргументам недели – Крым» МИЛОДАН.

Напомним, что на протяжении долгого времени ЗАДОРНОВ лечился от онкологического заболевания. В 2016 году он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

ЗАДОРНОВ был членом Союза писателей России. Написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков, пишут "Аргументы недели - Крым".

Известно, что в 2013 году ЗАДОРНОВ отметил в Крыму свое 65-летие. Он также был внесен в список людей, которым запрещен въезд в Украину.