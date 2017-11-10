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«Михаил Задорнов запомнился не только мне, он запомнился всей стране!»

10 ноября 2017, 13:13 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Михаил Задорнов запомнился не только мне, он запомнился всей стране!»
Jendom.ru

На 70-м году жизни скончался Михаил Задорнов, писатель, философ, сценарист, драматург, телеведущий, президент фонда «Содружество». О том, чем запомнился знаменитый писатель-сатирик, вспоминают его коллеги по цеху...

 

Евгений Петросян, артист эстрады, телеведущий, народный артист России:

«Меня многое связывало с ним, я в большом горе!»

- Михаил Задорнов запомнился не только мне, он запомнился всей стране! Такие, как он, рождаются, может быть, один раз в 50-100 лет...

Михаил Задорнов - это же огромнейшее, ярчайшее и редчайшее явление в искусстве, комедии, юморе...

Это уникальное явление, которое навсегда запомнится нашему народу, и его записи (слава богу, они есть!) будут жить еще долгое время.

Помимо того, что Задорнов через гротеск помогал людям понять какие-то ориентиры в жизни, он был еще и таким, знаете ли, юмористическим философом.

Плюс, он пытался осмыслить не только какие-то явления нашей внутренней жизни, но и понять взаимоотношения с другими странами.

Но нельзя сказать, дескать, он только это, а другим не был. Он был, так сказать, всейный...

Он был нашим с вами современником, который осмысливал все явления нашей жизни, - и этим он ценен прежде всего! Понимаете, для меня это самая большая потеря, какая только может быть у человека!

Михаил Задорнов был не только моим соратником и коллегой по цеху, он был и моим близким другом, без которого мне будет гораздо сложнее жить на этом свете...

Поэтому мне его будет не хватать прежде всего душевно. Меня многое связывало с ним, я в большом горе!

Я познакомился с ним очень давно, в конце 70-х годов прошлого века, и у нас сразу образовался и творческий, и дружеский контакт.

Мы подружились на всю жизнь и работали вместе. Это и был тот тандем, «автор-артист», о котором мечтает каждый творческий человек моего жанра, и он был установлен навсегда.

Мы понимали друг друга с полуслова, видели друг в друге и помощников, и идеологов жанра. Мы помогали друг другу дышать...

Конечно, мне есть, что вспомнить. Но сейчас мне не хочется вспоминать что-то веселое, это не ко времени...

Николай Лукинский, артист эстрады, телеведущий, заслуженный артист России:

«Тогда ему со сцены помогли дойти до кулис...»

- Мы с ним встречались ровно год назад, как раз тогда и стало известно о его болезни...

Это были съемки программы «Смеяться разрешается». Помню, я зашел в гримерку, вижу, сидит Михаил Николаевич...

Я тогда сразу обратил внимание, что он сильно изменился внешне (до этого мы не виделись некоторое время), и было видно, что он нездоров.

Я говорю - здравствуйте, Михаил Николаевич, рад вас видеть!.. И он с присущим ему чувством юмора отвечает: «Ты так искренне это сказал, что я тебе верю».

Потом он начал выступать, и ему стало плохо прямо на сцене. В гримерке был монитор, и мы смотрели его выступление. На крупном плане было видно, как всё это мучительно тяжело для него...

Тогда ему со сцены помогли дойти до кулис, по-видимому, у него закружилась голова... в общем, было видно, что ему была нужна помощь.

И вот его увели за кулисы, вызвали «скорую». Приехали врачи, но на тот момент они не констатировали ни инсульт, вообще ничего, а просто оказали первую помощь, сделали какие-то уколы и т.п.

Его тогда даже не увезли в стационар. Да он и сам сказал, мол, не поеду... короче, как-то отсиделся, переждал, и, по-моему, поехал домой. Такая вот грустная история...

Помню, что у некоторых моих коллег это даже вызвало слезы, ну когда ему стало плохо...

Конечно, очень жалко, что он ушел от нас, это такая большая потеря!..

Чего уж говорить, это был человек бесконечного таланта, и просто не хватает слов, чтобы выразить всю степень расстройства и переживания!

Я хочу выразить мои глубочайшие соболезнование его родственникам! Но, знаете, мы все его родственники!.. Ведь его так любили и коллеги, и вся страна, что каждый человек считал его своим родственником.

Вечна ему память и Царствие небесное!

 

 



 
 

 

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