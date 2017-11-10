Народный артист СССР Иосиф Кобзон высказался о писателе-старике Михаиле Задорнове, который умер вчера вечером на 70-м году жизни. По словам певца Иосифа Кобзона, "Задорнов был честным голосом, без всякой политики", - передает RT.

Иосиф Кобзон уточнил, что Михаил Задорнов умер в четверг, 9 ноября, вечером. "Трагично, что такое люди уходят", - сказал знаменитый артист. По словам Кобзона, Задорнов "был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга".

О кончине известного российского писателя-сатирики сегодня утром подтвердила ведущая популярной юмористической программы Регина Дубовицкая агентству "Москва".

О дате и месте прощания и похорон Задорнова пока не сообщается.