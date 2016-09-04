Полиция Екатеринбурга выяснила, кто накануне расстрелял 8 человек

Стали известны новые подробности инцидента в Екатеринбурге, когда восемь человек получили огнестрельные ранения. Следствие установило, что стрелявший – местный бизнесмен 38 лет. Полиция ищет преступника.

Из восьми раненых трое находятся в критическом состоянии и один уже скончался в больнице от полученных ранений.

Напомним, что «Аргументы недели» сообщали о стрельбе в частном секторе Екатеринбурга на улице Депутатской у дома № 65. Полиция установила, что стрельба велась из автомата Калашникова и стреляли на ходу из окна машины. Трое пострадавших смогли сами добраться до больницы, остальных госпитализировали позже на «скорой».

По факту стрельбы в общественном месте возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». По версии следствия, местный предприниматель Олег Ш. поскандалил с жителями частного сектора, где проживают цыгане, а потом вернулся, вооружившись автоматом, и открыл стрельбу. Местонахождение стрелка пока не установлено.