В Екатеринбурге неизвестные устроили перестрелку, ранены шесть человек

Полиция Екатеринбурга расследует причины и обстоятельства перестрелки в центре города, в результате которой госпитализировано шесть человек с огнестрельными ранениями. ЧП зафиксировано в 15.00 мск.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области сообщил журналистам, что сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного в 17.00 местного времени (в 15.00 по мск). Прибывший наряд полиции обнаружил шестерых пострадавших, которые были немедленно направлены в ближайшую больницу.

Инцидент произошел на улице Депутатской у дома № 65. Пока никаких подробностей происшествия не сообщается, есть сведения, что с места ЧП изъяты вещественные доказательства и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.