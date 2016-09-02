В Петербурге продавщица ювелирного крала драгоценности и сдавала их в ломбард

Задержанная полицией Санкт-Петербурга 29-летняя женщина работала одновременно в ювелирном салоне и ломбарде - заведения находились в одном помещении. Дама похищала и продавала украшения, не отходя от прилавка.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО сообщили, что злоумышленница краденные драгоценности оформляла на своем втором месте работы - документы она подделывала. Таким образом предприимчивая продавщица заложила почти 120 браслетов, цепочек и колец на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Все похищенное имущество уже возвращено собственнику, передает «Росбалт». Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.