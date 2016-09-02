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//Криминал

В Петербурге продавщица ювелирного крала драгоценности и сдавала их в ломбард

2 сентября 2016, 13:09 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В Петербурге продавщица ювелирного крала драгоценности и сдавала их в ломбард
globallookpress.com

Задержанная полицией Санкт-Петербурга 29-летняя женщина работала одновременно в ювелирном салоне и ломбарде - заведения находились в одном помещении. Дама похищала и продавала украшения, не отходя от прилавка.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО сообщили, что злоумышленница краденные драгоценности оформляла на своем втором месте работы - документы она подделывала. Таким образом предприимчивая продавщица заложила почти 120 браслетов, цепочек и колец на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Все похищенное имущество уже возвращено собственнику, передает «Росбалт». Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

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