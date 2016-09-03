Стрельба в Екатеринбурге: СМИ узнали подробности

Журналисты узнали подробности перестрелки в Екатеринбурге. Выяснилось, что среди пострадавших - ребенок не старше 12 лет. Перестрелка произошла в цыганском поселке столицы Свердловской области.

Свидетели рассказали журналистам, что к больнице около 17.00 подъехал белый Hyundai, из которого выбежали несколько мужчин и ребенок, все с огнестрельными ранениями. Они переполошили всю больницу, прежде чем их отправили в приемный покой, а затем - в реанимацию. Очевидцы рассказывают, что в клинике все полы были в крови…

Ранее «Аргументы недели» сообщали про этот инцидент на Депутатской улице. В настоящее время на место прибыло руководство областного УМВД, Следственный комитет проводит проверку. До сих пор нет информации о личности раненых, передает «Росбалт».