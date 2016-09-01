Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил сегодня, что в настоящий момент на производстве разрабатывается легкий ручной пулемет РПК-16 5,45 мм, аналога которому нет во всем мире.

Данный пулемет, согласно данным руководителя концерна "Калашников" будет иметь функционал штурмовой винтовки. Как сообщает ТАСС, равных этому виду оружия нет равных по массе, габаритам, точности, а также универсальности. Криворучко заметил, что для нового пулемета специалисты разработали также магазин повышенной вместимости.

Есть также информация, что его можно будет использовать и для автоматов, которые концерн сейчас выпускает на постоянной основе.

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