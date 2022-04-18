Семья сдавшегося в плен на Украине британца Шона Пиннера сообщила, что он законно служил в ВСУ и не был наемником

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18 апреля 2022, 17:22 Источник: РИА Новости

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Родственники одного из сдавшихся в плен на Украине подданого Великобритании Шона Пиннера заявили, что он служил в рядах вооруженных сил Украины по контракту в соответствии с законом.

О заявлении семьи британца Шона Пиннера в понедельник сообщил телеканал Sky News.

В заявлении семьи Пиннера отмечается, что он "был уважаемым военным в рядах армии Великобритании и служил в Королевском английском полку в течение многих лет". Англичанин переехал на Украину в 2018 году, у него был заключен контракт на три года до конца 2022 года.

Семья сдавшегося в плен британца обратила внимание, что Шон не волонтер и не наемник, а официально служит в украинской армии в соответствии с законодательством Украины.

Пиннера и еще одного славшегося в плен британского подданного показало российское телевидение. В эфире телеканала "Россия 1" Пиннер заявил, что он и Айден Аслин обратились к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на украинского политика Виктора Медведчука.

Воевавшие в составе нацистского полка «Азов» (запрещенного в России) в Мариуполе британцы Шон Пиннер и Айден Аслин, которые теперь в плену, по имеющейся информации ранее были замечены в Сирии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". По данным Минобороны, иностранные наёмники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов".

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник заявил, что в Мариуполе на территории предприятия "Азовсталь" могут находиться иностранные наемники из США, Румынии, Канады. Некоторые уже сдались в плен.