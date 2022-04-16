Глава ДНР Пушилин: за последние дни сдались в плен около 1 350 украинских военных, среди них есть иностранные наемники

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16 апреля 2022, 11:36

Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

За последние дни сдались в плен около 1 350 украинских военных, среди них есть иностранные наемники. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«За последние дни сдались в плен порядка 1 350 украинских военных, среди них есть иностранные наемники», — процитирован глава ДНР в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода, расположенного в Киеве, и цеха ремонта военной техники в городе Николаеве.