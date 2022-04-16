Армия России уничтожила производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве

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16 апреля 2022, 10:52

Украинские танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — процитировано заявление ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что Соединенным Штатам была отправлена нота из-за их поставок вооружений Украине.