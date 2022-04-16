Армия России уничтожила производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве

Армия Российской Федерации ликвидировала производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.
«ВС России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — процитировано заявление ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».
Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что Соединенным Штатам была отправлена нота из-за их поставок вооружений Украине.