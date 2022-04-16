Захарова подтвердила, что МИД России отправил ноту США из-за их поставок вооружений Украине

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16 апреля 2022, 10:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подтвердила, что дипломатическое ведомство оправило ноту Соединенным Штатам из-за их поставок вооружений Украине. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

Некоторое время назад американское издание The Washington Post проинформировало, что США получили от России ноту, в которой содержится требование прекратить вооружать киевскую сторону.

Спикер МИД Мария Захарова, ставшая собеседницей журналистов, подтвердила, что ноты в связи с поставками оружия Украине были разосланы ряду государств. В их числе Штаты.