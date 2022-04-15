Washington Post: CША получили от России ноту с требованием прекратить вооружать Украину

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15 апреля 2022, 13:49

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Соединенные Штаты получили от Российской Федерации ноту, в которой содержится требование прекратить вооружать Украину. Об этом проинформировало американское издание The Washington Post.

«CША получили от РФ ноту с требованием прекратить вооружать Украину, сообщает The Washington Post, ссылаясь на документ. Москва предупредила, что Белый дом своими действиями “подливает масло в огонь”, что может привести к непредсказуемым последствиям», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Андрей Климов заявил, что среди пленных на Украине есть военные из государств, которые входят в состав Североатлантического альянса.