Российский сенатор Климов: среди пленных на Украине есть военные из стран НАТО

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15 апреля 2022, 12:37

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Среди пленных на Украине есть военные из государств, которые входят в состав Североатлантического альянса. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле», — процитировал сенатора Telegram-канал агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предрек, что противников специальной операции Москвы на Украине ждет судьба гетмана Мазепы, который предал Петра I.