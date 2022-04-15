Глава СВР Нарышкин: противников спецоперации России на Украине ждет судьба гетмана Мазепы, предавшего Петра I

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15 апреля 2022, 11:57

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Противников российской специальной операции на украинской территории ждет судьба гетмана Мазепы, который предал Петра I. С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Директор СВР Нарышкин заявил, что противников спецоперации на Украине ждет судьба гетмана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами», — пишет TG-канал.

Иван Мазепа в 1708 году перешел на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

Как сообщалось ранее в пятницу, сенатор Андрей Климов указал на то, что спецоперация Москвы закончится довольно скоро.